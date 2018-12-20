Logistics Development Castilla La Mancha

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Verkehr und Lagerei
The project comprises the development of four logistics parks in the cohesion region of Castilla - La Mancha in Spain, along the Trans-European Transport Network (TEN-T) corridor Barcelona-Madrid, aiming to address the logistics needs originating from the rapidly-growing e-commerce business platforms in Spain. Buildings will be class A, certified LEED Silver.
The project comprises the development or rehabilitation of office buildings, logistics parks or shopping centres having a structuring role in urban development or regeneration in several locations within or in proximity to urban areas in Spain (Madrid, Toledo, Guadalajara, Barcelona, Sevilla, Bilbao, etc.).
The proposed investments fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Therefore, the Competent Authority will have to determine whether the project shall undergo a full EIA procedure. Further details on the screening decision, the environmental permitting status, the proximity and potential impact of the plant to natural conservation areas and other aspects of the environmental impact assessment will be clarified during the appraisal. The appraisal will assess the energy performance of the proposed buildings including the degree to which they comply with the Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.