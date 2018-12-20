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LOGISTICS DEVELOPMENT CASTILLA LA MANCHA

Unterzeichnung(en)

Betrag
115.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 115.000.000 €
Dienstleistungen : 115.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2018 : 51.000.000 €
4/11/2019 : 64.000.000 €
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20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGISTICS DEVELOPMENT CASTILLA LA MANCHA
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionen und Arbeitsplätze in Kastilien-La Mancha: EIB-Darlehen an MERLIN für den Bau von vier Logistikparks der neuesten Generation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2018
20170977
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LOGISTICS DEVELOPMENT CASTILLA LA MANCHA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 115 million
EUR 235 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the development of four logistics parks in the cohesion region of Castilla - La Mancha in Spain, along the Trans-European Transport Network (TEN-T) corridor Barcelona-Madrid, aiming to address the logistics needs originating from the rapidly-growing e-commerce business platforms in Spain. Buildings will be class A, certified LEED Silver.

The project comprises the development or rehabilitation of office buildings, logistics parks or shopping centres having a structuring role in urban development or regeneration in several locations within or in proximity to urban areas in Spain (Madrid, Toledo, Guadalajara, Barcelona, Sevilla, Bilbao, etc.).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed investments fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Therefore, the Competent Authority will have to determine whether the project shall undergo a full EIA procedure. Further details on the screening decision, the environmental permitting status, the proximity and potential impact of the plant to natural conservation areas and other aspects of the environmental impact assessment will be clarified during the appraisal. The appraisal will assess the energy performance of the proposed buildings including the degree to which they comply with the Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGISTICS DEVELOPMENT CASTILLA LA MANCHA
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LOGISTICS DEVELOPMENT CASTILLA LA MANCHA
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85812749
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170977
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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LOGISTICS DEVELOPMENT CASTILLA LA MANCHA
Datenblätter
LOGISTICS DEVELOPMENT CASTILLA LA MANCHA
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Investment and jobs in Castilla-La Mancha: EIB provides financing to MERLIN to build four latest generation logistics parks
Logistics Development Castilla La Mancha
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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