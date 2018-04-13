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CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.379.232,5 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 24.379.232,5 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2019 : 4.875.846,5 €
11/12/2019 : 9.751.693 €
11/12/2019 : 9.751.693 €
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Related public register
06/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2019
20170945
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
LIGHTSMITH RESILIENCE SOLUTIONS I LLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 27 million (EUR 24 million)
USD 250 million (EUR 219 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

CRAFT is an investment fund targeting private companies providing climate resilience solutions in order to drive adaptation to Climate Change. Companies will operate in or develop climate solutions for developing countries. The Fund, domiciled in Luxembourg, has a target size of USD 250m and is managed by Lightsmith Resilience Partners.

CRAFT would be the first EIB-supported investment fund dedicated to climate change adaptation and climate-resilience solutions. It is targeting private companies providing solutions to enhance adaptation and resilience to climate change, particularly for the benefit of developing countries and their vulnerable populations and livelihoods. With a generalist approach the fund will benefit projects in Asia, Africa and the Americas investing growth equity in companies that provide data, tech-enabled services and products to manage the risks and impacts amplified by climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not Applicable

Weitere Unterlagen
06/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88384169
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170945
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Asien
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
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Übersicht
CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND
Datenblätter
CRAFT - CLIMATE RESILIENCE SOLUTIONS FUND

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen