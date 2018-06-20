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GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 60.000.000 €
Energie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/09/2018 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/09/2018
20170894
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
SPP - DISTRIBUCIA AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 131 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoter's investment programme to upgrade the gas distribution networks in Slovakia for the period 2019-2022. The investments envisaged by the promoter include mainly the replacement of old steel pipelines and the refurbishment of regulation stations. Other components include the upgrade of information technology systems and metering equipment. The investment schemes are located in various parts of the country, mostly classified as cohesion priority regions.

The project consists of the upgrading of the distribution system in order to provide a better and more efficient service to the end customer, reduce the potential for gas leakages and maintain/restore safety levels.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The characteristics of the Project components are such that they typically fall under Annex II of the Environmental Assessment Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU), leaving it up to the national competent authority to determine whether an environmental impact assessment is required according to criteria defined in Annex III of the Directive. The upgrading works are planned on existing systems, which have been initially screened out based on their technical characteristics and criteria defined in the national regulation.

The Promoter confirmed that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84890842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170894
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
231462790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170894
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
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Übersicht
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II
Datenblätter
GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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