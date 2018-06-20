GAS NETWORK UPGRADE IN SLOVAKIA II

Übersicht
The project is part of the promoter's investment programme to upgrade the gas distribution networks in Slovakia for the period 2019-2022. The investments envisaged by the promoter include mainly the replacement of old steel pipelines and the refurbishment of regulation stations. Other components include the upgrade of information technology systems and metering equipment. The investment schemes are located in various parts of the country, mostly classified as cohesion priority regions.
The project consists of the upgrading of the distribution system in order to provide a better and more efficient service to the end customer, reduce the potential for gas leakages and maintain/restore safety levels.
The characteristics of the Project components are such that they typically fall under Annex II of the Environmental Assessment Directive 2011/92/EU (amended 2014/52/EU), leaving it up to the national competent authority to determine whether an environmental impact assessment is required according to criteria defined in Annex III of the Directive. The upgrading works are planned on existing systems, which have been initially screened out based on their technical characteristics and criteria defined in the national regulation.
The Promoter confirmed that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and 2014/24/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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