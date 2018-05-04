SISECAM GREENFIELD GLASS FIBRE PLANT

Übersicht
The project concerns the construction of a greenfield glass fibre manufacturing plant located in the industrial zone of Balikesir, Turkey. The project was launched in Q4 2017 and is expected to be completed in Q4 2018.
The EIB financing of this project will promote a sustainable, private sector investment and corresponds to the priority objective of the new 'Turkish Industrial Strategy Paper (2015-2018)' encouraging domestic, eco-efficient and sustainable production. Furthermore, the project supports two areas of focus of the Commission's assistance – Environment and Climate Change and Competitiveness and Innovation – as well as the Bank's priority lending objectives concerning environmental protection.
The project entails the construction of a new glass fibre production facility. Equivalent investments in the EU would fall under Annex II of EU Directive 2014/52/EU – the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The environmental dimension of the project will be scrutinised during the appraisal in particular: i) the cumulative impacts (both environmental and social), ii) raw material transport and consumption, iii) energy use and efficiency, as well as a iv) conformity check with applicable EU directives – the EIA and the Industrial Emissions (IED) Directives – and the corporate, environmental, health and safety management plans.
Procurement procedures will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.