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PGE GREEN FACILITY I

Unterzeichnung(en)

Betrag
63.881.660,68 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 63.881.660,68 €
Energie : 63.881.660,68 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2019 : 63.881.660,68 €
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17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PGE GREEN FACILITY I
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06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PGE GREEN FACILITY I
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Windparkprojekt von polnischem Versorger PGE
Story zum Projekt
Wie aus Luft Wasser wird

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2019
20170880
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PGE GREEN FACILITY I
PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 272 million (EUR 63 million)
PLN 545 million (EUR 127 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a portfolio of three wind farms, Starza (44 MW), Rybice (22 MW) and Karnice II (22 MW), located 3-13 km from the Baltic coast in Poland, clustered and connected to the national grid.

The development of onshore wind energy supports the EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project is located in a cohesion priority region. The financing of this project contributes to the EIB's lending priority objectives on renewable energy as well as on climate action and social cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is fully consented following an environmental impact assessment process. The project is not expected to have a significant negative impact on the integrity of the nearby nature conservation sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PGE GREEN FACILITY I
06/04/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PGE GREEN FACILITY I
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Windparkprojekt von polnischem Versorger PGE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PGE GREEN FACILITY I
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92477883
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170880
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PGE GREEN FACILITY I
Datum der Veröffentlichung
6 Apr 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152121376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170880
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen