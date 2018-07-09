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INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 20.000.000 €
Niederlande : 22.500.000 €
Italien : 25.000.000 €
Deutschland : 167.500.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2020 : 6.000.000 €
31/07/2020 : 8.000.000 €
9/07/2018 : 9.000.000 €
31/07/2020 : 9.000.000 €
31/07/2020 : 10.000.000 €
9/07/2018 : 12.000.000 €
9/07/2018 : 13.500.000 €
9/07/2018 : 15.000.000 €
31/07/2020 : 67.000.000 €
9/07/2018 : 100.500.000 €
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21/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: GEA erweitert Finanzierungsrahmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2018
20170876
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES
GEA GROUP AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 315 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns RDI activities for the development of products, solutions and processes used in dairy farming and processing, food, beverages, pharma, chemical, utilities and marine applications.

Overriding objective of the project includes the development of intelligent engineering processes for resource-economical technologies and energy-saving machines and processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorized scope and would therefore not require an EIA under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
21/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INNOVATIVE PROCESS TECHNOLOGIES
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81261463
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170876
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Deutschland
Italien
Niederlande
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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