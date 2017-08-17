GREEN FOR GROWTH LCFP

Übersicht
Participation in a debt fund targeting energy efficiency and renewable energy investments in the Southern Neighbourhood region. Operation to be realised under the Luxembourg-EIB Climate Finance Platform trust fund.
The fund's mission is to contribute to enhancing energy efficiency and renewable energy in the targeted regions, in the form of a public-private partnership with layered risk-return structure.
Most of the current and future projects do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, as amended, in which case the projects would not be subject to an EIA. If an underlying investment were subject to an EIA, the fund manager will be required to obtain the non-technical summary of it and, where relevant, written confirmation from the competent authority that the investment will not have any significant negative impact on sites of nature conservation.
The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant Directives and EIB requirements as applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.