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ENGINEERING INNOVATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 60.000.000 €
Dienstleistungen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/06/2019 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING INNOVATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/06/2019
20170801
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENGINEERING INNOVATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 139 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to investments in research, development and innovation (RDI) for new software technologies as well as the development of new applications for the public administration, financial institutions, utilities and telecom sector. The activities are carried out in Italy and are partially co-funded by Horizon 2020 and by national programmes. The RDI programme will be implemented from 2018 to 2020.

The project will support the promoter's investment in research and development activities and innovation enabling facilities, such as data centres as well as related services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
10/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING INNOVATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING INNOVATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86770786
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170801
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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ITALIAN RISK SHARING INITIATIVE FOR RDI

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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