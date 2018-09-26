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ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2018 : 30.000.000 €
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14/12/2018 - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2018
20170795
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE
ACQUE VERONESI SCARL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 115 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The aim of the loan is to support water and wastewater nfrastructure investments by Acque Veronesi Scarl, a fully owned public water utility serving 43 municipalities in the Province of Verona (Veneto Region, Italy) in the period 2018 - 2021.

The investments will deliver substantial health advantages and environmental quality improvements in the form of a more rational use of water resources and increased service quality. Moreover, the project is expected to increase resilience against the effects of climate change, and to generate energy savings, thereby contributing to climate change adaptation and mitigation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is driven by the need to ensure compliance with EU and national environmental legislation. The project is expected to have positive net environmental and social impact, considering the focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85788752
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170795
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE - Descrizione della Attività delle Opere Esistenti e di quelle di Adeguamento, con Valutazione degli impatti - Parte 2
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122833398
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170795
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE - Descrizione della Attività delle Opere Esistenti e di quelle di Adeguamento, con Valutazione degli impatti
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122834273
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170795
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE - Link to EIA
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2021
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152039320
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170795
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE - Sintesi non tecnica_Nuovo campo pozzi di Belfiore
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2021
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152031990
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170795
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
31 Oct 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174383259
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170795
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88087446
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170795
Letzte Aktualisierung
14 Dec 2018
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Andere Links
Übersicht
ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE
Datenblätter
ACQUE VERONESI WATER INFRA UPGRADE
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen