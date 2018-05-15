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PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 30.000.000 €
Energie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2018 : 30.000.000 €
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15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
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24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
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16/10/2018 - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2018
20170777
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
PORI ENERGIA OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 64 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns deployment of a Combined Heat and Power (CHP) biomass-fired plant of capacity 15 MWe (electric) and 80 MWth (heat and steam) in Finland. The aim is to replace an existing solid fuel (peat and biomass) plant in order to meet the requirements of the Industrial Emissions Directive. The old fuel oil based unit is not up to modern emission standards of the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU and needs to be replaced.

The project is part of the Transitional National plan by which the existing plant, with a fuel switch to light fuel oil, can continue operation to June 2020. The entire electricity produced by the plant will be cogenerated at high efficiency as defined by the EU directives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

With a thermal capacity below 300 MWth, the Project does not fall under Annex 1 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU which amends Directive 92/2011/EU, thereby, adhering to Annex 2 of the said Directive and the Finnish EIA Law, leaving it to the competent authority to decide if an EIA is required. The project has been screened out by the competent authority and an environmental permit has been granted based on environmental studies, including pollution distribution models. With a thermal capacity of over 50 MW the project is however subject to the provisions of the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU. These have been reviewed by the competent authority in the Environmental permit that was awarded in October 2017.

The promoter is a public undertaking in the utility sector that follows public procurement procedures as required by Directive 2014/25/EU. Procurement for the Project has started with publication in the Official Journal. The procurement procedures will be further assessed during appraisal.

Weitere Unterlagen
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
16/10/2018 - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79490570
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170777
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151657102
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170777
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86192498
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170777
Letzte Aktualisierung
16 Oct 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT
Datenblätter
PORI ENERGIA BIOMASS POWER PLANT

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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