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ITALIAN EE FUND CO-INVESTMENT CITY GREEN LIGHT

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 25.000.000 €
Energie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2018 : 25.000.000 €
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18/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN EE FUND CO-INVESTMENT CITY GREEN LIGHT
Übergeordnetes Projekt
EIB CO-INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 März 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/07/2018
20170771
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALIAN EE FUND CO-INVESTMENT CITY GREEN LIGHT
ITALIAN ENERGY EFFICIENCY FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 89 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a co-investment alongside the Italian Energy Efficiency Fund in a special purpose vehicle (SPV) implementing public lighting projects in Italy.

The proposed transaction is a co-investment in City Green Light Srl (CGL), a special purpose vehicle dedicated to public lighting operations in Italy. CGL acquired an investment portfolio made up of 60 energy efficiency projects in the public lighting sector in Italy and is bidding to develop new investments in the municipal lighting sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns the replacement of the existing street lighting system, by new luminaires of light emitting diode (LED) technology. It is expected to result in 70% of energy savings leading to an equivalent reduction of greenhouse gas emissions. An environmental impact assessment (EIA) is not required according to the EIA Directive 2014/52/EU as there is no negative environmental impact, or the impact is considered negligible.

The promoter of the proposed operation is a private company not active in the sectors as defined for the applicability of the Procurement Directive 2004/25/EU. In this context, the contract awarding procedures with municipalities under the Luce framework agreements, the procurement of the CONSIP Luce concessions and the applied private procurement procedures followed by the promoter are suitable for the proposed operation and satisfactory to the EIB.

Weitere Unterlagen
18/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN EE FUND CO-INVESTMENT CITY GREEN LIGHT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EIB CO-INVESTMENT PROGRAMME
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN EE FUND CO-INVESTMENT CITY GREEN LIGHT
Datum der Veröffentlichung
18 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81529537
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170771
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
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Übergeordnetes Projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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