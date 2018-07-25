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ICO MID-CAP INVESTMENT PLATFORM

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 300.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/04/2020 : 100.000.000 €
25/01/2019 : 200.000.000 €
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16/11/2018 - ICO MID-CAP INVESTMENT PLATFORM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/01/2019
20170768
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICO MID-CAP INVESTMENT PLATFORM
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 1400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Funded or unfunded linked risk-sharing transaction with full delegation to Instituto de Credito Oficial (ICO) and/or financial intermediaries to support eligible mid-caps under the European Fund for Strategic Investments (EFSI).

The operation consists of an Investment Platform (IP) developed in cooperation with ICO to promote, over a period of three years, investments carried out by Spanish SMEs and mid-caps. EIB and ICO will sign an IP agreement that will detail the institutions' cooperation and will include: (i) a risk sharing window for larger SME and mid-cap projects; EIB will provide credit risk protection on a loan-by-loan basis to guarantee an underlying mid-cap portfolio originated by ICO (and possibly eligible financial intermediaries); (ii) an intermediated window for smaller SME and mid-cap projects; ICO will finance projects with access to EIB funding.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require such intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final recipients under the guaranteed portfolio will comply with the relevant EU environment and procurement legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
16/11/2018 - ICO MID-CAP INVESTMENT PLATFORM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - ICO MID-CAP INVESTMENT PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87576070
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170768
Letzte Aktualisierung
16 Nov 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
ICO MID-CAP INVESTMENT PLATFORM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen