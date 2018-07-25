ICO MID-CAP INVESTMENT PLATFORM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Funded or unfunded linked risk-sharing transaction with full delegation to Instituto de Credito Oficial (ICO) and/or financial intermediaries to support eligible mid-caps under the European Fund for Strategic Investments (EFSI).
The operation consists of an Investment Platform (IP) developed in cooperation with ICO to promote, over a period of three years, investments carried out by Spanish SMEs and mid-caps. EIB and ICO will sign an IP agreement that will detail the institutions' cooperation and will include: (i) a risk sharing window for larger SME and mid-cap projects; EIB will provide credit risk protection on a loan-by-loan basis to guarantee an underlying mid-cap portfolio originated by ICO (and possibly eligible financial intermediaries); (ii) an intermediated window for smaller SME and mid-cap projects; ICO will finance projects with access to EIB funding.
In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require such intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final recipients under the guaranteed portfolio will comply with the relevant EU environment and procurement legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.