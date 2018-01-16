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PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Müllbeseitigung : 11.440.000 €
Energie : 14.000.000 €
Wasser, Abwasser : 14.560.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/03/2019 : 5.720.000 €
26/03/2019 : 5.720.000 €
26/03/2019 : 7.000.000 €
26/03/2019 : 7.000.000 €
26/03/2019 : 7.280.000 €
26/03/2019 : 7.280.000 €
Andere Links
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
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24/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Related EFSI register
21/09/2018 - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/03/2019
20170750
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY LUXEMBOURG SA,EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY SA,PEARL ADVISORY SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Energieversorgung
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Infrastructure fund investing in environmental facilities such as wastewater treatment plants, energy efficiency facilities or waste-to energy infrastructure, by partnering with European mid-to-large corporates and municipalities.

The fund will contribute to the construction and operation of needed environmental infrastructure which will benefit the local residents, improving their quality of life. Waste-to-energy projects from the underlying investments will contribute to achieving climate change objectives, by reducing direct greenhouse gas emissions from waste and by substituting energy generated from fossil origin with renewable alternatives. Water and wastewater projects will support continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The following will be reviewed during appraisal: (i) details of the fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation as well as EIB's Environmental and Social Standards, and (ii) the capacity of the fund manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts.

The fund will invest in (i) private sector in Europe and (ii) public and utilities sector and concession projects in Europe. For the investment in the public and utilities sector and concession projects, the Bank will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation [Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
24/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
21/09/2018 - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241496378
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170750
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82783526
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170750
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86397801
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170750
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Energie, Wasser, Abwasser, Müllbeseitigung
Länder
Frankreich, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
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21/09/2018 - PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
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Übersicht
PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND
Datenblätter
PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

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