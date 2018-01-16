PEARL ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Infrastructure fund investing in environmental facilities such as wastewater treatment plants, energy efficiency facilities or waste-to energy infrastructure, by partnering with European mid-to-large corporates and municipalities.
The fund will contribute to the construction and operation of needed environmental infrastructure which will benefit the local residents, improving their quality of life. Waste-to-energy projects from the underlying investments will contribute to achieving climate change objectives, by reducing direct greenhouse gas emissions from waste and by substituting energy generated from fossil origin with renewable alternatives. Water and wastewater projects will support continued compliance with the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC).
The following will be reviewed during appraisal: (i) details of the fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation as well as EIB's Environmental and Social Standards, and (ii) the capacity of the fund manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts.
The fund will invest in (i) private sector in Europe and (ii) public and utilities sector and concession projects in Europe. For the investment in the public and utilities sector and concession projects, the Bank will require the fund manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation [Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.