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AMAP WATER INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 20.000.000 €
Wasser, Abwasser : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2017 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMAP WATER INVESTMENTS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2017
20170743
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMAP WATER INVESTMENTS
AMAP SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 45 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Investments in water and wastewater infrastructure in the Province of Palermo (Sicily region) during the period 2017-2020.

The operation will improve the quality and reliability of integrated water services and increase operational efficiency, notably through a reduction in non-revenue water (water that has been produced and is "lost" before it reaches the customer).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments in the water and wastewater sector are expected to have a positive net environmental and social impact, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The promoter is a contracting authority within the meaning of the Procurement Directive 2014/25/EU. The promoter will have to comply with EU Public Procurement Directives (2014/25/EU and 92/13/EEC) and with Italian Public Procurement Legislation. The promoter will also be required to publish tender notices in the Official Journal of the European Union where applicable.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMAP WATER INVESTMENTS
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMAP WATER INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79688703
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170743
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179619239
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170743
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMAP WATER INVESTMENTS
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
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Datenblätter
AMAP WATER INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen