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NIGERIA FERTILIZERS

Unterzeichnung(en)

Betrag
106.040.040,73 €
Länder
Sektor(en)
Nigeria : 106.040.040,73 €
Industrie : 106.040.040,73 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2018 : 106.040.040,73 €
Andere Links
Related public register
04/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA FERTILIZERS
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06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGERIA FERTILIZERS - Link to IFC's website for Environmental and Social documentation
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06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGERIA FERTILIZERS - EIA Report
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NIGERIA FERTILIZERS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2018
20170728
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIGERIA FERTILIZERS
INDORAMA ELEME FERTILIZER & CHEMICALS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 125 million (EUR 101 million)
USD 1100 million (EUR 893 million)
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Construction of a second ammonia and urea fertilizer plant next to the existing facilities of the promoter in Port Harcourt, Nigeria. The project will install the same capacity (2 300 mtpd ammonia and 4 000 mtpd urea) and use the same technology, contractors, engineering and equipment as the first fertilizer plant, thereby minimising project execution risks. It will also benefit from existing infrastructure and a long-term supply contract. The project will build on growing demand and the success of the first fertilizer plant.

The project aims both to provide access to competitive urea supply for the farmers in the wider region and to export urea. The project will have a number of development benefits including increased food security by giving farmers access to competitive supply of urea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Fertilizer projects of the kind proposed fall under Annex I of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, requiring an Environment Impact Assessment (EIA). Taking into account applicable national and international guidelines, the promoter has prepared an EIA and an Environmental and Social Management plan and submitted them to the Federal Ministry of Environment in Nigeria. The environmental and social details and issues will be established during the project appraisal, including conformity check with EU directives and industrial emissions requirements.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
04/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA FERTILIZERS
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGERIA FERTILIZERS - Link to IFC's website for Environmental and Social documentation
06/06/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGERIA FERTILIZERS - EIA Report
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NIGERIA FERTILIZERS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA FERTILIZERS
Datum der Veröffentlichung
4 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80178571
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170728
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGERIA FERTILIZERS - Link to IFC's website for Environmental and Social documentation
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84721272
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170728
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGERIA FERTILIZERS - EIA Report
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84738236
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170728
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NIGERIA FERTILIZERS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
183935288
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170728
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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04/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA FERTILIZERS
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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