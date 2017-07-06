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ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2019 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
ISA Pharmaceuticals B.V. erhält 20-Millionen-Euro-Darlehen von der Europäischen Investitionsbank

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2019
20170706
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
ISA PHARMACEUTICALS BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 48 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project supports the company's research and development investments to complete the late stage development (clinical, regulatory, and manufacturing) of ISA101b - a synthetic long peptide (SLP) targeting human papilloma viruses (HPV) - in two HPV-induced therapeutic areas i.e. cervical, head and neck cancer.

The proceeds from the EIB loan will be used to co-finance the project, which - if successful - will create new treatment options for patients suffering from these diseases, thereby addressing a substantial unmet medical need, and saving and improving the lives of thousands of patients. The project will also contribute to the growth of a European biopharmaceutical company and the creation of new high-skilled jobs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details verified during the appraisal are aligned with best practices.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
28/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
ISA Pharmaceuticals B.V. erhält 20-Millionen-Euro-Darlehen von der Europäischen Investitionsbank

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95515064
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170706
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184162530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170706
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
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Übersicht
ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Datenblätter
ISA PHARMACEUTICALS (IDFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen