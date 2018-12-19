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SIGFOX (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 2.360.000 €
Frankreich : 37.640.000 €
Telekommunikation : 12.000.000 €
Dienstleistungen : 28.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2018 : 354.000 €
19/12/2018 : 354.000 €
19/12/2018 : 826.000 €
19/12/2018 : 826.000 €
19/12/2018 : 5.646.000 €
19/12/2018 : 5.646.000 €
19/12/2018 : 13.174.000 €
19/12/2018 : 13.174.000 €
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Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2018
20170648
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SIGFOX (EGFF)
SIGFOX SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 98 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the Promoter's investments in research and development (R&D), network extension and growth. The investment programme will be carried out over the period 2018-2020 in France and to a lower extent Germany and Spain.

With the implementation of the project, the Promoter plans to expand its Internet of Things (IoT) network and conduct R&D activities to further develop and commercialise its product offering.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks does not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and is therefore not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic fields (EMF) radiation. The research, development and innovation (RDI) activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and which are not expected to change their scope due to the project. An environmental impact assessment is therefore not needed as per EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter appears to be a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. Should this be the case, the Promoter would not be subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Übersicht
SIGFOX (EGFF)
Datenblätter
SIGFOX (EGFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen