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HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2018 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2018
20170642
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG
HAMBURGISCHE INVESTITIONS- UND FOERDERBANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 167 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the financing of rented social housing in the federal state of Hamburg.

The operation will contribute to the provision of additional newly-built social housing in the federal city-state of Hamburg to alleviate housing shortages for low income households. The investments will need to satisfy the EIB's eligibility criteria for integrated urban development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU, EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

Final beneficiaries under the framework loans will be housing companies and private entities or persons. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78177232
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170642
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG
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Datenblätter
HIFB SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN HAMBURG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen