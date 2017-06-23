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RLBH LOAN FOR SMES MIDCAPS &PRIORITY PROJECTS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 25.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2020 : 10.000.000 €
19/10/2018 : 15.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2018
20170623
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RLBH LOAN FOR SMES MIDCAPS &PRIORITY PROJECTS II
RAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan for financing small and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps - as well as small and medium scale infrastructure projects promoted by local authorities and final beneficiaries of any size.

The project aims at improving access to finance of SMEs and Mid-Caps, with a Mid-cap tranche for financing SME and medium sized companies projects, small and medium scale infrastructure projects in the fields of knowledge economy, energy, environmental protection, health, education, services and tourism activities. It also includes a focus on investments promoted by youth and/or securing youth employment

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

The loan is intended for financing small and medium-sized projects promoted by SMEs and medium sized companies (within the EIB's usual eligibility criteria) for at least 70% of the loan amount, as well as projects promoted by local authorities and other public or private sector promoters in the field of knowledge economy, energy, environmental protection, health, education, services and tourism activities.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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