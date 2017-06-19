Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/08/2018 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/08/2018
20170619
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
GAIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments for the upgrade of the water infrastructure in the service area known as Toscana Nord in the region of Tuscany, Italy, during the period 2018-2022.

The project is driven by the need to ensure compliance with EU and national environmental legislation. The investments will deliver substantial health advantages and environmental quality improvements in the form of a more rational use of water resources and increased service quality. Moreover, the project is expected to increase resilience against the effects of climate change, and to generate energy savings, thereby contributing to climate change adaptation and mitigation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have positive net environmental and social impact, considering the focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
21 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84048848
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170619
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
234549762
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170619
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Andere Links
Übersicht
GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datenblätter
GAIA WATER INFRASTRUCTURE UPGRADE
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen