GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The proposed project is a framework loan to finance investment works on 7 000 small-scale, low-cost road safety improvements on regional roads in Greece.
The project will help reduce the number as well as the severity of road accidents at accident blackspots, through the implementation of low-cost road safety measures.
All schemes from this project are required to be implemented in compliance with EU environmental legislation and are expected to involve keeping existing rights of way. Some of the schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on Natura 2000 areas, or fall under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC, the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU where applicable, and Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union as and where required.
This is the largest stand-alone road accident blackspot programme financed by the Bank so far, as well as the largest Greek road safety improvement programme. The programme furthermore implements some of the main principles of Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management to a larger network outside of the Trans-European Transport Network (TEN-T).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.