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GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
235.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 235.000.000 €
Verkehr : 235.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2020 : 235.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2020
20170614
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
EGNATIA ODOS AE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 235 million
EUR 470 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project is a framework loan to finance investment works on 7 000 small-scale, low-cost road safety improvements on regional roads in Greece.

The project will help reduce the number as well as the severity of road accidents at accident blackspots, through the implementation of low-cost road safety measures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes from this project are required to be implemented in compliance with EU environmental legislation and are expected to involve keeping existing rights of way. Some of the schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on Natura 2000 areas, or fall under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC, the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC or 2014/24/EU where applicable, and Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union as and where required.

Kommentar(e)

This is the largest stand-alone road accident blackspot programme financed by the Bank so far, as well as the largest Greek road safety improvement programme. The programme furthermore implements some of the main principles of Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management to a larger network outside of the Trans-European Transport Network (TEN-T).

Weitere Unterlagen
09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83543554
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170614
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
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Übersicht
GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT
Datenblätter
GREECE ROAD REHABILITATION & SAFETY PROJECT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen