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ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM

Unterzeichnung(en)

Betrag
237.385.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 8.300.000 €
Deutschland : 15.400.000 €
Frankreich : 197.085.000 €
Verkehr : 237.385.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 4.150.000 €
19/12/2019 : 4.150.000 €
19/12/2019 : 7.700.000 €
19/12/2019 : 7.700.000 €
19/12/2019 : 8.300.000 €
19/12/2019 : 8.300.000 €
19/12/2019 : 29.850.000 €
19/12/2019 : 29.850.000 €
22/06/2021 : 49.835.000 €
12/02/2021 : 87.550.000 €
Andere Links
Related public register
09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Related public register
09/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM - Link to NTS and Public Consultation for the Kourou site
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09/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Related EFSI register
21/12/2019 - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20170609
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
ARIANEGROUP SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 2299 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project represents a large multiannual programme to develop a new family of European space launchers by ArianeGroup with improved technical flexibility and modularity to respond to the latest trends in the satellite market while lowering significantly the cost per launch. Thus the programme is composed of sizable R&D/qualification efforts including investments into prototypes, advanced manufacturing capabilities and new integration facilities. The overall programme as defined by the Bank will be implemented from 2018 until to 2023.

The project will support a leading European company in the space technology sector, which is contributing to the achievement of the Europe 2020 strategy objectives. Furthermore, the project will secure Europe's independent access to space by fostering the European space industry to develop crucial knowledge for the space sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D activities will be mostly carried out at existing sites in Europe and in French Guyana. These sites are already used for the production of the current generation of launchers. However, the Ariane 6 development programme includes also new facilities related to the manufacturing and assembly of the new launcher, that fall under the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and requiring a full EIA. The environmental details have been shared with the Bank and relevant parts will be published. The new facilities meanwhile received construction and operational permits by the competent authorities.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
09/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM - Link to NTS and Public Consultation for the Kourou site
09/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
21/12/2019 - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123252999
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170609
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM - Link to NTS and Public Consultation for the Kourou site
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130110747
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170609
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91434719
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170609
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
229431395
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170609
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125664722
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170609
Letzte Aktualisierung
21 Dec 2019
Sektor(en)
Verkehr
Länder
Frankreich, Deutschland, Italien, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
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09/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM - Link to NTS and Public Consultation for the Kourou site
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21/12/2019 - ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM
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Übersicht
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Datenblätter
ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen