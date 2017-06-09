ARIANE 6 EUROPEAN SPACE LAUNCHER PROGRAM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project represents a large multiannual programme to develop a new family of European space launchers by ArianeGroup with improved technical flexibility and modularity to respond to the latest trends in the satellite market while lowering significantly the cost per launch. Thus the programme is composed of sizable R&D/qualification efforts including investments into prototypes, advanced manufacturing capabilities and new integration facilities. The overall programme as defined by the Bank will be implemented from 2018 until to 2023.
The project will support a leading European company in the space technology sector, which is contributing to the achievement of the Europe 2020 strategy objectives. Furthermore, the project will secure Europe's independent access to space by fostering the European space industry to develop crucial knowledge for the space sector.
The R&D activities will be mostly carried out at existing sites in Europe and in French Guyana. These sites are already used for the production of the current generation of launchers. However, the Ariane 6 development programme includes also new facilities related to the manufacturing and assembly of the new launcher, that fall under the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and requiring a full EIA. The environmental details have been shared with the Bank and relevant parts will be published. The new facilities meanwhile received construction and operational permits by the competent authorities.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.