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BSTDB LOAN FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 12.500.000 €
Rumänien : 12.500.000 €
Griechenland : 25.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/07/2019 : 12.500.000 €
16/07/2019 : 12.500.000 €
16/07/2019 : 25.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 06/10/2017
20170575
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BSTDB LOAN FOR SMES AND MIDCAPS
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is financing loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) and Mid-Caps in favour of Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB), a regional multilateral development bank which has the mandate to foster economic growth and regional cooperation in the Black Sea region.

The line of credit is intended to support the availability of term finance to SMEs and Mid-Caps operating in the private sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU policies, in particular in the field of environment, BSTDB will be required to take all the measures to ensure that the sub-projects undertaken by SMEs and Mid-Caps will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen