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CFL MATERIEL ROULANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
196.100.000 €
Länder
Sektor(en)
Luxemburg : 196.100.000 €
Verkehr : 196.100.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 196.100.000 €
Andere Links
Related public register
09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CFL MATERIEL ROULANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20170570
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CFL MATERIEL ROULANT
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (CFL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 196 million
EUR 424 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of new rolling stock to be acquired by the Luxembourg's railways operator during the period 2018-2022.

The project should contribute to meet the increasing demand for train transport services and to increase the efficiency, reliability and level of service of public transport services in Luxembourg. Moreover, the project will foster modal shift from road to rail on domestic and cross-border traffic with Luxembourg and therefore contribute to the reduction of road congestion, pollutant emissions and noise levels especially within urban agglomerations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacturing of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU); The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) and the arrangements for the scrapping of the replaced rolling stock will be analysed during the appraisal. Compliance with applicable EU directives will be checked during the bank's due diligence at appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail.

The bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in line with the national legislation and in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. The contract notice was published on the Official Journal of the EU (2017/S 089-175693).

Weitere Unterlagen
09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CFL MATERIEL ROULANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CFL MATERIEL ROULANT
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80714220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170570
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Luxemburg
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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09/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CFL MATERIEL ROULANT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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