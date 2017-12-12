EDUCATION PACA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
Extension and renovation of 17 upper secondary schools, lycées in the Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) Region, France
The project could include the purchase and renovation of a building intended to house the administrative services in charge of education of the Region. This particular case will be analysed during the appraisal. The investments of the proposed project are infrastructures both for technical and vocational education, as well as for general upper secondary education. The project has a strong impact on the preparation of adolescents both for further studies and for employment.
The Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings relating to education, but it may be that some investments can be regarded as urban renewal components (Annex II of the European Directive). This will be studied in detail during the appraisal. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in: a) Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings; and (b) Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency. The possible impact on natural sites will be checked during the appraisal (Directives Birds (2009/147/CE) and Habitats (92/43/CEE)). A number of schools covered by the project are situated in the departments with high youth unemployment rate and with a high frequency of social unrest. The project contributes to the improvement of education provision in the ZEPs (Zone d'Education Prioritaire) and has thus a strong positive social impact.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.