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EDUCATION PACA

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 150.000.000 €
Bildung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2018 : 150.000.000 €
Andere Links
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06/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION PACA
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION PACA
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB und die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur unterzeichnen weiteres Darlehen über 150 Millionen Euro für Sekundarschulen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2018
20170566
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION PACA
REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 324 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension and renovation of 17 upper secondary schools, lycées in the Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) Region, France

The project could include the purchase and renovation of a building intended to house the administrative services in charge of education of the Region. This particular case will be analysed during the appraisal. The investments of the proposed project are infrastructures both for technical and vocational education, as well as for general upper secondary education. The project has a strong impact on the preparation of adolescents both for further studies and for employment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings relating to education, but it may be that some investments can be regarded as urban renewal components (Annex II of the European Directive). This will be studied in detail during the appraisal. The public buildings will be required to at least meet the energy efficiency targets as defined in: a) Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings; and (b) Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency. The possible impact on natural sites will be checked during the appraisal (Directives Birds (2009/147/CE) and Habitats (92/43/CEE)). A number of schools covered by the project are situated in the departments with high youth unemployment rate and with a high frequency of social unrest. The project contributes to the improvement of education provision in the ZEPs (Zone d'Education Prioritaire) and has thus a strong positive social impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union (OJEU), as and where required.

Weitere Unterlagen
06/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION PACA
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION PACA
Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION PACA
Datum der Veröffentlichung
6 Mar 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79714204
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170566
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION PACA
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224384961
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170566
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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