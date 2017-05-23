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HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 300.000.000 €
Bildung : 60.000.000 €
Gesundheit : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/04/2020 : 20.000.000 €
23/10/2018 : 40.000.000 €
21/04/2020 : 80.000.000 €
23/10/2018 : 160.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2018
20170523
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme 2018-2022 for the renovation, adaptation and extension of about 17 buildings of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa in the Uusimaa region, Southern Finland.

The purpose of the project is to improve and develop the hospital infrastructure in the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS), Southern Finland. The project covers the construction investments for the period 2018-2022. The programme targets a number of investments in most of the hospitals of the HUS, some of which will be refurbished and others extended with additional space. The largest share of the investment will be used to extend the Helsinki University Central Hospital (HUCH) with a new facility - the Bridge Hospital - in order to consolidate most of the acute services in an integrated building around the previously rehabilitated Meilahti Tower Hospital.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78527635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170523
Sektor(en)
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179241413
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170523
Sektor(en)
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
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Übersicht
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III
Datenblätter
HUS HEALTH CARE INVESTMENT PROGRAMME III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen