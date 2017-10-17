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ROLAND GARROS AIRPORT - REUNION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2017 : 100.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2017
20170500
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROLAND GARROS AIRPORT - REUNION
AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan consisting of two main investments schemes that will cover the second and third phases of the Réunion Island Roland Garros Airport development plan 2011-2022, with the common objective of alleviating current congestion and accommodating future growth in traffic, increasing climate resilience and improving environmental and safety performance.

The project comprises the following components: - Extension and reconfiguration of the existing passenger terminal - Construction of four new runway end safety areas (RESAs) - Reinforcement of the protection dike of one the runway - New terminal and associated investments The project will increase the handling capacity of the airport up to approximately 3.5 million passengers per annum.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment schemes included in this framework loan would normally be classified under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal Environmental Impact Assessment (EIA) is required or not. Alignment to this and to other National and EU environmental legislation, including EU Directive on Energy Performance of Buildings, and the status of any pre-existing development consents will be reviewed and assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2004/17/EC / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROLAND GARROS AIRPORT - REUNION
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79102829
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170500
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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