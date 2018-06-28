WEDP -FINANCING FEMALE ENTREPRENEURS IN ETHIOPIA

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The project consists of a senior loan to the Federal Republic of Ethiopia, acting through the Ministry of Finance and Economic Cooperation, to be on-lent to female entrepreneurs via Micro Finance Institutions (MFIs). This operation co-finances the second phase of the World Bank's Women Entrepreneurship Development Project (WEDP), implemented by the Development Bank of Ethiopia (DBE). The DBE will act as an apex entity to select and fund MFIs.
This project will develop women-run small and medium enterprises with potential to grow and generate employment. This is achieved by tailoring financial instruments to the needs of the participants, ensuring availability of finance, and developing entrepreneurial and technical skills.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
The operation consists of a co-investment in the Ethiopia WEDP. Started in 2012, the WEDP was designed and funded by the World Bank through a USD 50m International Development Association (IDA) concessional loan extended to the Government of Ethiopia. The operation will co-finance the phase 2 of the project alongside contributions from the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and the Japan International Cooperation Agency (JICA).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.