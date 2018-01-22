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LATAM SUSTAINABLE POWER GENERATION FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.764.279,97 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 150.764.279,97 €
Energie : 150.764.279,97 €
Unterzeichnungsdatum
18/06/2019 : 150.764.279,97 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2019
20170468
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LATAM SUSTAINABLE POWER GENERATION FL
EDP RENOVAVEIS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A framework loan to support the development of renewable energy projects in Brazil and Mexico, promoted by Energias De Portugal Renováveis (EDPR).

The project aims at financing climate change mitigation projects in the areas of renewable energy and energy efficiency in Brazil and Mexico. The operation is eligible under the Bank's Climate Action and Environment Facility 2014-2020 and it will contribute to the Bank's climate action lending objectives. The renewable energy projects are expected to positively impact the domestic economies through job creation and fuel import bill reduction, while improving energy security and reducing energy prices. The operation supports clean, renewable energy generation in Brazil and Mexico in line with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (SDG 7) and taking urgent action to combat climate change and its impacts (SDG 13).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact assessment procedures carried out to date and the environmental management plans, including the mitigation measures to be applied during construction and operation and any potential residual gaps ensuing from the start of works, will be assessed in light of the Bank's Environmental and Social Standards.

The EIB's Private Sector Procurement Guidelines will be followed for the project.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LATAM SUSTAINABLE POWER GENERATION FL
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81393797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170468
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Brasilien
Mexiko
Öffentlich zugänglich
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Climate action in Latin America: EIB and EDPR support the development of renewable energy in Brazil
LATAM Sustainable Power Generation FL
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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