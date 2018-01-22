LATAM Sustainable Power Generation FL

Übersicht
A framework loan to support the development of renewable energy projects in Brazil and Mexico, promoted by Energias De Portugal Renováveis (EDPR).
The project aims at financing climate change mitigation projects in the areas of renewable energy and energy efficiency in Brazil and Mexico. The operation is eligible under the Bank's Climate Action and Environment Facility 2014-2020 and it will contribute to the Bank's climate action lending objectives. The renewable energy projects are expected to positively impact the domestic economies through job creation and fuel import bill reduction, while improving energy security and reducing energy prices. The operation supports clean, renewable energy generation in Brazil and Mexico in line with the UN Sustainable Development Goals (SDGs) of ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (SDG 7) and taking urgent action to combat climate change and its impacts (SDG 13).
The environmental impact assessment procedures carried out to date and the environmental management plans, including the mitigation measures to be applied during construction and operation and any potential residual gaps ensuing from the start of works, will be assessed in light of the Bank's Environmental and Social Standards.
The EIB's Private Sector Procurement Guidelines will be followed for the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.