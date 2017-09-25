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FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 90.000.000 €
Müllbeseitigung : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2018 : 45.000.000 €
6/07/2018 : 45.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2018
20170467
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO
FONROCHE BIOGAZ SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 135 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of intermediated loans through acceptable financial intermediaries dedicated to the implementation of seven biogas treatment facilities in France. Those projects will be implemented and operated by Fonroche Biogaz.

The project aims at achieving the objectives as per EU Directives which govern the waste management sector in Member States, notably the Landfill Directive 1999/31/EC and the Waste Framework Directive 2008/98/EC. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste and by substituting energy generated from fossil origin with renewable alternatives. It will contribute to achieving EU and French renewable energy objectives, especially those relating to the Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (Energy Transition for Green Growth Act), targeting the use of biowaste for natural gas production. The proposed operation is therefore eligible for EIB financing under the EU Treaty Article 309 c) common interest (Protection of environment and energy/renewable energy).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to their technical characteristics, biogas plants are likely to fall under Annex II of the EIA Directive, SEA (2001/42/EC), EIA (2014/52/EU) amended in 2011/92/EU, Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), leaving it to the national competent authority to determine, according to Annex III of the said Directive, whether an environmental impact assessment (EIA) is required.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/07/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO - Biopommeria - Etude d'impact
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO - Biopommeria - Etude d'impact
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85761245
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170467
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75769188
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170467
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO - Biodeac - Etude d'impact
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85754529
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170467
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO - Biogasconha - Etude d'impact
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85757487
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170467
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO - Bioroussillon - Etude d'impact
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85765348
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170467
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
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Datenblätter
FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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