FONROCHE - BIOGAZ PROJECTS PORTFOLIO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project consists of intermediated loans through acceptable financial intermediaries dedicated to the implementation of seven biogas treatment facilities in France. Those projects will be implemented and operated by Fonroche Biogaz.
The project aims at achieving the objectives as per EU Directives which govern the waste management sector in Member States, notably the Landfill Directive 1999/31/EC and the Waste Framework Directive 2008/98/EC. It will contribute to further diversion of biodegradable waste going to landfills. In addition, the project will contribute to achieving climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from waste and by substituting energy generated from fossil origin with renewable alternatives. It will contribute to achieving EU and French renewable energy objectives, especially those relating to the Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (Energy Transition for Green Growth Act), targeting the use of biowaste for natural gas production. The proposed operation is therefore eligible for EIB financing under the EU Treaty Article 309 c) common interest (Protection of environment and energy/renewable energy).
Due to their technical characteristics, biogas plants are likely to fall under Annex II of the EIA Directive, SEA (2001/42/EC), EIA (2014/52/EU) amended in 2011/92/EU, Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), leaving it to the national competent authority to determine, according to Annex III of the said Directive, whether an environmental impact assessment (EIA) is required.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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