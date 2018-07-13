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WHITE GOODS FACTORY ROMANIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
68.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 68.000.000 €
Industrie : 68.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2018 : 68.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/03/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA - Raport Privind Impactual Asupra Mediului
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13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen für den Bau einer Hausgerätefabrik von Arctic

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2018
20170452
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
ARCTIC SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 68 million
EUR 138 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and ramp-up in two stages of a large-scale green-field washing machine production plant featuring advanced manufacturing technologies. At completion in 2019, the factory is expected to produce some 2.2 million units/year, allowing the promoter to fill the gap between the currently installed capacity and future expected demand. The final products are meant for the European market and would substitute products sold under the same brand but currently produced in the Turkish factories of the same Group.

The proposed project aims at strengthening the local value-added of a Romanian white goods company mainly serving the European market. In view of the less developed status of the Romanian region of South-Muntenia, the investment aims at supporting the structural development of the local private sector in terms of industrial know-how and competitiveness, leading to increased prosperity and reduced economic and social disparities within the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment concerns the construction of industrial buildings and infrastructures, as well as machinery and equipment necessary for production. As such, the project falls under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU being an "industrial estate development". The local competent authority has requested an EIA and Appropriate Assessment (AA), which have been carried out by the promoter including a public consultation. The Bank will review in detail the relevant environmental and social aspects during the appraisal processes.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
14/03/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA - Raport Privind Impactual Asupra Mediului
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA - Raport Privind Impactual Asupra Mediului
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91799576
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170452
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76353596
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170452
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
194065635
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170452
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/03/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WHITE GOODS FACTORY ROMANIA - Raport Privind Impactual Asupra Mediului
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WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Datenblätter
WHITE GOODS FACTORY ROMANIA
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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