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AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.486.980,4 €
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 2.497.396,08 €
Dienstleistungen : 3.746.094,12 €
Industrie : 6.243.490,2 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2022 : 2.497.396,08 €
28/06/2022 : 3.746.094,12 €
28/06/2022 : 6.243.490,2 €
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Related public register
17/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2022
20170443
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Databank Investment Partners
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 85 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity participation in agricultural investment fund with a focus on small and medium-sized enterprises (SME) companies across the Sub-Saharan agriculture sector spanning the entire food value chain from primary to tertiary services. The fund is a successor fund to the African Agriculture Fund-SME Fund launched in 2012, as the first pan-African SME fund to invest across the agriculture value chain.

The overall objective of the fund is to improve Africa's food value chain through the provision of growth capital.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
17/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79299375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170443
Sektor(en)
Industrie
Dienstleistungen
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)
Übergeordnetes Projekt
ACP & OCT GLOBAL AUTHORISATION VII

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen