AFRICA FOOD SECURITY FUND (AFSF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
- Dienstleistungen - Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Equity participation in agricultural investment fund with a focus on small and medium-sized enterprises (SME) companies across the Sub-Saharan agriculture sector spanning the entire food value chain from primary to tertiary services. The fund is a successor fund to the African Agriculture Fund-SME Fund launched in 2012, as the first pan-African SME fund to invest across the agriculture value chain.
The overall objective of the fund is to improve Africa's food value chain through the provision of growth capital.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.