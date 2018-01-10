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KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/03/2018 : 40.000.000 €
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17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: #InvestEU - Europa unterstützt Kemira Oyj bei klimarelevanter Forschung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/03/2018
20170441
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
KEMIRA OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 92 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Investments in RDI related to specialty chemicals in 2017-2020.

The project will contribute to improving and safeguarding the promoter's future competitiveness in the chemical industry. These investments typically aim at the adaptation and development of more efficient and environmentally-friendly process technologies and products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are not specifically listed in the EIA's Directive Annex I or II and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
17/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: #InvestEU - Europa unterstützt Kemira Oyj bei klimarelevanter Forschung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Datum der Veröffentlichung
17 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78516885
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170441
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148363703
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170441
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - KEMIRA SPECIALTY CHEMICALS
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen