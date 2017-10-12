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CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
78.157.799,99 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 78.157.799,99 €
Verkehr : 23.447.340 €
Stadtentwicklung : 54.710.459,99 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2020 : 5.601.244,72 €
10/11/2020 : 13.069.571,01 €
4/12/2017 : 17.846.095,28 €
4/12/2017 : 41.640.888,98 €
Andere Links
Related public register
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Related public register
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Übergeordnetes Projekt
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2017
20170431
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
CITY OF CZESTOCHOWA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 334 million (EUR 79 million)
PLN 820 million (EUR 193 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support eligible investment schemes in the city of Czestochowa. The operation is expected to support urban development and infrastructure modernisation including climate action components. The loan will be signed under the programme loan SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME (2017-0117).

The proposed framework loan will support the City of Czestochowa (Silesia province) in the implementation of its development strategy. Therefore, the project will focus on the reinforcement of its economic basis, increasing the accessibility to existing and new business areas, and providing higher quality services to the population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will generally allocate its funds only to eligible schemes which are economically, technically and financially justified and environmentally sound. All schemes must comply with EU environmental legislation. With the appropriate conditions in place, the project is acceptable for financing in environmental and social terms.

The promoter is subject to the public procurement regime. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76687389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170431
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255584388
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170431
Sektor(en)
Verkehr
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Related public register
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Andere Links
Übersicht
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Datenblätter
CZESTOCHOWA URBAN INFRASTRUCTURE III
Übergeordnetes Projekt
SILESIA URBAN INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen