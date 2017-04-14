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ITALIAN MEDIUM SIZED RENEWABLES FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 400.000.000 €
Energie : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/10/2019 : 50.000.000 €
11/10/2019 : 100.000.000 €
11/12/2017 : 250.000.000 €
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21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN MEDIUM SIZED RENEWABLES FRAMEWORK LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2017
20170414
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALIAN MEDIUM SIZED RENEWABLES FRAMEWORK LOAN
RENEWABLE ENERGY OPERATORS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 575 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan targeting small to medium-sized renewable project schemes throughout Italy, mainly focused on wind but possibly including other renewable energy (RE) sources, such as: geothermal, biomass and solar sources, to be carried out by selected private or public promoters. Most of the identified project schemes are located in convergence regions.

The project supports EU renewable energy objectives and supports Italy in meeting its commitments with respect to greenhouse gas emission reductions. In addition, most of the investments will also be located in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will check that the financial intermediaries have the capacity and the procedures to ensure compliance with national and EU environmental legislation.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary during appraisal, including making sure that sub-projects are in compliance with the EU Procurement Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU. 2014/25/EU, and their transposition into national legislation.

Weitere Unterlagen
21/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN MEDIUM SIZED RENEWABLES FRAMEWORK LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALIAN MEDIUM SIZED RENEWABLES FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
21 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77631040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170414
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Datenblätter
ITALIAN MEDIUM SIZED RENEWABLES FRAMEWORK LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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