Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BHOPAL METRO RAIL PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 400.000.000 €
Verkehr : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2022 : 150.000.000 €
20/12/2019 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework
Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BHOPAL METRO RAIL PROJECT
Related public register
01/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan
Related public register
08/04/2024 - Umsiedlungsplan - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) AND RESETTLEMENTACTION PLAN (RAP) FOR BHOPAL METRO RAILPROJECT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20170403
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BHOPAL METRO RAIL PROJECT
MADHYA PRADESH METRO RAIL CO LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 815 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of two lines of metro totaling 31 km with 30 stations and purchase of a related fleet of metro cars in Bhopal, Madhya Pradesh, central India.

The project is in line with the EU Country Strategy Paper for India which highlights the infrastructure gap and need to address rising greenhouse gas emissions. It will contribute to make Bhopal safer and more business-friendly through low carbon and climate resilient urban infrastructure and improved access. The project will also improve the business environment for private sector development and facilitate access to amenities and jobs. The aim is to contribute to the two main objectives of EIB External Mandate: (i) climate change mitigation, by promoting modal shift from road to rail while reducing greenhouse gas emissions, and (ii) social and economic infrastructure development, by contributing to urban development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In India, metro projects do not fall within the scope of the relevant Environmental Impact Assessment (EIA) legislation unless the built up area is beyond a defined threshold, in which case the project is subject to screening by the State level Competent Authority. The status of screening, if any, is to be determined during appraisal. The project has in any case been subject to an environmental and social impact assessment. The further steps in assessing and managing environmental risks are to be reviewed during appraisal. The project requires the acquisition of about 32 ha of land and entails some permanent involuntary resettlement. Compliance with relevant EIB Social Standards is to be reviewed.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BHOPAL METRO RAIL PROJECT
01/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan
08/04/2024 - Umsiedlungsplan - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) AND RESETTLEMENTACTION PLAN (RAP) FOR BHOPAL METRO RAILPROJECT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123581493
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170403
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BHOPAL METRO RAIL PROJECT
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95366716
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170403
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123581285
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170403
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) AND RESETTLEMENTACTION PLAN (RAP) FOR BHOPAL METRO RAILPROJECT
Datum der Veröffentlichung
8 Apr 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
204260112
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20170403
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/12/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Resettlement Policy Framework
Related public register
17/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BHOPAL METRO RAIL PROJECT
Related public register
01/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan
Related public register
08/04/2024 - Umsiedlungsplan - BHOPAL METRO RAIL PROJECT - SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) AND RESETTLEMENTACTION PLAN (RAP) FOR BHOPAL METRO RAILPROJECT
Andere Links
Übersicht
BHOPAL METRO RAIL PROJECT
Datenblätter
BHOPAL METRO RAIL PROJECT

Photogallery

Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited
Bhopal Metro Rail Phase 1
©Madhya Pradesh Metro Rail Co Limited

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen