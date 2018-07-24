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GIRONDE HAUT MEGA

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 60.000.000 €
Telekommunikation : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2018 : 60.000.000 €
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02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GIRONDE HAUT MEGA
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GIRONDE HAUT MEGA
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12/10/2018 - GIRONDE HAUT MEGA
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Digitales, Energiewende - Die EIB engagiert sich für den Alltag der Einwohner von Bordeaux

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2018
20170394
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GIRONDE HAUT MEGA
SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 401 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the design and rollout of a publicly owned fibre broadband network Fibre to the Home (FTTH) in the rural areas of the Gironde department.

The objective of the project is to deploy a Fibre to the Home (FTTH) network covering over 410 000 households as well as fibre-based connectivity to public and enterprise sites. The access networks will be deployed in areas where private operators are not present with very high speed broadband services due to lack of commercial interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/23/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GIRONDE HAUT MEGA
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GIRONDE HAUT MEGA
12/10/2018 - GIRONDE HAUT MEGA
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GIRONDE HAUT MEGA
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83490108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170394
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - GIRONDE HAUT MEGA
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255401842
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170394
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - GIRONDE HAUT MEGA
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86843973
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170394
Letzte Aktualisierung
12 Oct 2018
Sektor(en)
Telekommunikation
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
GIRONDE HAUT MEGA
Zugehörige Pressemitteilungen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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