LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
To partially finance the first phase of Limerick City and County Council (LCCC) 2030 urban regeneration programme (2017-2022) that aims to regenerate, renovate and preserve buildings in the historic centre of the City of Limerick and create an employment campus of 50,000 sq.m.
The project is a first step in implementation of "Limerick 2030 An Economic and Spatial Development Plan for Limerick" which defines long term development objectives for the city and creates a base for short term development plans and municipal budgets. The goal of the project, which is a part of the Limerick 2030 Plan is to: •Grow and diversify the city's economy •Increase attractiveness of the city centre to make the city more compact and avoid urban sprawl. •Provide for balanced and sustainable economic growth in the city centre, by providing mixed use offices and creating linkages between private and public institutions
A standard environmental due diligence will be carried out for this project. No major environmental issues are expected. As the project will contain new building construction and refurbishment of existing buildings, it will be carefully screened for compliance with the EU Directive on Energy Performance in Buildings
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/24/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.