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LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 85.000.000 €
Stadtentwicklung : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2017 : 85.000.000 €
Andere Links
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10/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2017
20170391
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million
EUR 170 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

To partially finance the first phase of Limerick City and County Council (LCCC) 2030 urban regeneration programme (2017-2022) that aims to regenerate, renovate and preserve buildings in the historic centre of the City of Limerick and create an employment campus of 50,000 sq.m.

The project is a first step in implementation of "Limerick 2030 An Economic and Spatial Development Plan for Limerick" which defines long term development objectives for the city and creates a base for short term development plans and municipal budgets. The goal of the project, which is a part of the Limerick 2030 Plan is to: •Grow and diversify the city's economy •Increase attractiveness of the city centre to make the city more compact and avoid urban sprawl. •Provide for balanced and sustainable economic growth in the city centre, by providing mixed use offices and creating linkages between private and public institutions

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A standard environmental due diligence will be carried out for this project. No major environmental issues are expected. As the project will contain new building construction and refurbishment of existing buildings, it will be carefully screened for compliance with the EU Directive on Energy Performance in Buildings

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/24/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77343314
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170391
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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10/06/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME
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Datenblätter
LIMERICK 2030 REGENERATION PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen