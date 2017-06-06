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RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
92.561.427,13 €
Länder
Sektor(en)
Argentinien : 92.561.427,13 €
Wasser, Abwasser : 92.561.427,13 €
Unterzeichnungsdatum
30/06/2021 : 92.561.427,13 €
Andere Links
Related public register
26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME - Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
Related public register
11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/06/2021
20170354
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 110 million (EUR 99 million)
USD 222 million (EUR 199 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance the measures included in the Integrated Salado River Basin Management Plan (PMI), thus (i) enhance flood protection and (ii) strengthen the capacity of the responsible institutions for integrated water resources monitoring and management in the Salado River Basin.

The project will help the Province of Buenos Aires to take adequate and coordinated measures to manage and reduce flood risks. The investments are expected to alleviate direct risk to population or critical assets. They will also contribute to climate action adaptation, by increasing the resilience against the effects of more extreme weather patterns. The project will benefit the residents of the municipalities along the Salado River Basin (Section V).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact will be predominantly positive. The components are likely to require a comprehensive environmental impact assessment according to local and national legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement of the project is carried out in line with EIB procurement guidelines.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME - Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME - Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84182706
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170354
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
11 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91000877
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170354
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
26/02/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME - Evaluacion de Impacto Ambiental y Social
Related public register
11/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME
Andere Links
Übersicht
RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME
Datenblätter
RIO SALADO FLOOD PROTECTION PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen