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PLK GSM-R IMPLEMENTATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2018 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK GSM-R IMPLEMENTATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2018
20170353
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK GSM-R IMPLEMENTATION
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 570 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the deployment of the Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R) – a European Rail Traffic Management System (ERTMS) telecommunications component – and fixed telecommunications over around 13 600 km of the Polish national railway network.

The project will contribute to the interoperability of the Polish railway network, bringing it into conformity with the requirements set out in the Trans-European Transport Network (TEN-T) Regulation 1315/2013. This is expected to improve competitiveness of rail vis-à-vis other modes, thereby enhance sustainable transport in line with EU objectives and present environmental and safety benefits due to modal shift from road to rail.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not fall in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The project will be implemented on around 2 000 sites, where GSM-R antennae masts will be erected. Because of radio coverage reasons, some of these sites may need to be implemented within or close to protected areas. The project's potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive and Birds Directive will be appraised.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK GSM-R IMPLEMENTATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK GSM-R IMPLEMENTATION
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80003781
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170353
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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21/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK GSM-R IMPLEMENTATION
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PLK GSM-R IMPLEMENTATION

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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