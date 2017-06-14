ITALIA VENTURE I FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Equity participation in an investment fund focusing on co-investments in innovative start-ups and small and medium-sized enterprises (SMEs) in Italy
The objective of the fund is to generate venture capital-like returns while supporting the Italian venture capital (VC)/innovation ecosystem. The operation entails a great potential for the Italian VC industry in terms of (i) enhancing access to finance for innovative startups; (ii) sharing risks with Italian and/or international VC funds and allowing for a higher level of portfolio diversification; (iii) increasing the level of foreign direct investment (FDI) (given the fund's network of international counterparts that will be invited to co-invest in Italian ventures); (iii) facilitating investment by venture arms of Italian corporates, which represent significant potential in terms of available capital to be deployed in innovative startups; and (iv) spread of best practice thanks to the involvement of the EIB.
The investments will concern research, development and innovation (RDI) activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the environmental details, including environmental objectives of the RDI programme and, if needed, the CO2 footprint, as well as the possible impact on protected flora and fauna, will be assessed during the appraisal.
Investments by the fund will be limited to private entities not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.