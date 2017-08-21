WALLOON REGION ENERGY GRIDS UPGRADE (ORES)

Übersicht
The operation involves a EUR 550m loan to ORES, the distribution service operator for electricity and gas networks covering 75% of the Walloon region in Belgium. ORES will invest over EUR 1.15bn in the period 2018-2022 to upgrade and extend its gas and electricity networks.
In addition to maintaining current gas and electricity network security standards in compliance with the latest regulation, the project is expected to result in an overall increase of reliability and to enable the connection of additional renewable generation capacity. Eventually, the project is expected to contribute to growth and employment in the region.
The project includes facilities that fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). The impacts that can be typically expected for some schemes relate to visual impact, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbances during construction, as well as the possible impacts on protected fauna and flora (Habitats 92/43/EC and Birds 2009/147/EC).
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 92/13/EEC (amended 2007/66/EU) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.