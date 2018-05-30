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ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 130.000.000 €
Dienstleistungen : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2018 : 130.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2018
20170342
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
REPUBLIC OF POLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 325 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project will support the medical research carried out in the public medical universities and medical scientific institutes in Poland from 2018 to 2020.

The purpose of the project is to enhance the quality and efficiency of scientific work and to augment academic research activities undertaken at medical universities and medical research institutes. The project is fully consistent with the Bank's Knowledge Economy objectives and Horizon 2020 targets. About 70% of the investments will take place in the convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in universities and public research facilities, which are not specifically mentioned in the Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including the potential impacts of some of the capital investments concerned.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83814481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170342
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140543288
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170342
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II
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Datenblätter
ADVANCED MEDICAL RESEARCH POLAND II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen