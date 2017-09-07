PRIORITY WATER SUPPLY INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project comprises institutional support and priority investments for the rehabilitation and expansion of water supply production facilities and distribution systems in nine provincial cities across the country.
The objective of the project is to strengthen the institutional capacity of selected water sector agencies and increase water service coverage in the targeted provincial capitals, predominately in under-served, low-income, peri-urban areas. These interventions are expected to improve the public health and climate change resilience in the targeted cities, in addition to increasing time savings economic productivity.
The proposed investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water service coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment. Where required, full environmental impact assessments (EIAs) will be carried out as well as any required environmental and social management plans (ESMPs). Details will be assessed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The project will contribute to several Sustainable Development Goals (SDGs); notably poverty reduction (SDG 1), inclusive economic growth (SDG 8) and sustainable cities and communities (SDG 11) by facilitating access to clean, affordable, reliable, and sustainable water suply (SDG 6), a pre-condition for sustainable growth. The project also supports the first objective of the Government of Angola's Vision 2025, which aims to ensure universal access to universal access to water supply in urban areas by 2025, and is in line with the Energy and Water Sector Action Plan for Angola, which stresses the importance of expanding water systems and introducing reforms in the water sector.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.