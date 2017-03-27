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ADVANCED DRUGS MANUFACTURING

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 25.000.000 €
Industrie : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/05/2018 : 25.000.000 €
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Related public register
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/05/2018
20170327
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
BSP PHARMACEUTICALS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 55 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the financing of the promoter's capital expenditure aimed at increasing production capacity for injectable anti-cancer drugs as well as research, development and innovation (RDI) expenses over the period 2017-2019.

The project is expected to support the growth of the group and the development of new anti-cancer drugs through RDI activities. Moreover, the capital investments target the expansion of the installed production capacity at the promoter's existing manufacturing site.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

Kommentar(e)

BSP Pharmaceuticals' established product leadership as a contract development manufacturing organisation (CDMO) in providing first-line chemotherapy drugs provides a foundation on which to build a further portfolio of oncological pharmaceuticals to be used in Europe and beyond.

Weitere Unterlagen
01/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAM LOAN ITALY SLOVENIA CROATIA MALTA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ADVANCED DRUGS MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76515811
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170327
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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