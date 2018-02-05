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BERLIN ABWASSER UND UMWELT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 400.000.000 €
Wasser, Abwasser : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2018 : 400.000.000 €
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19/11/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II - UVP-Bericht - Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverwertungsanlage
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2018
20170298
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
BERLINER WASSERBETRIEBE AOER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 800 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Financing of investments in environmentally sustainable wastewater treatment and water supply facilities in Berlin, Germany.

The investments in wastewater infrastructure will improve the quality of receiving waters and energy efficiency of the wastewater distribution system in Berlin. The project will help the promoter to comply with European legislation regarding the collection and treatment of urban wastewater (Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will contribute to the sustainable management of water and wastewater infrastructure with overall positive environmental impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Drinking Water Directive (98/83/EC), the Urban Wastewater Directive (91/271/EEC) and EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
19/11/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II - UVP-Bericht - Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverwertungsanlage
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
Datum der Veröffentlichung
18 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81786111
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170298
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II - UVP-Bericht - Errichtung und Betrieb einer Klärschlammverwertungsanlage
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2025
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
255203052
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170298
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
249174289
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20170298
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/05/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
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Andere Links
Übersicht
BERLIN ABWASSER UND UMWELT II
Datenblätter
BERLIN ABWASSER UND UMWELT II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen