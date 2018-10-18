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AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/02/2019 : 50.000.000 €
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05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/02/2019
20170276
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment Loan to finance improvements in private dwellings focusing on energy efficiency and accessibility in the metropolitan area of Barcelona, Spain. The operation will facilitate affordable financing specially tailored to home owners belonging to very low to low-income groups, thus promoting a large pipeline of renovation investments in multi-family blocks in selected vulnerable urban areas.

This project promotes renewable energy and energy efficiency in Barcelona. It also contributes to climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Through the project several buildings will be refurbished following energy efficiency criteria, as per the requirements of the EU Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU, in existing built environments. After completion, energy consumption and pollutant emissions will be reduced compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87033070
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170276
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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05/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION
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AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION
Datenblätter
AMB SFSB ENERGY EFFICIENCY BUILDING RENOVATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen