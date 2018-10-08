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SB POLSKA ABS- ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
92.789.582,38 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 92.789.582,38 €
Durchleitungsdarlehen : 92.789.582,38 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2018 : 92.789.582,38 €
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14/12/2018 - SB POLSKA ABS- ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2018
20170272
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SB POLSKA ABS- ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MIDCAPS
SANTANDER BANK POLSKA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 398 million (EUR 93 million)
PLN 2800 million (EUR 651 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a guarantee to support new financing to small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and Climate Action projects in Poland.

This project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps in Poland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
14/12/2018 - SB POLSKA ABS- ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - SB POLSKA ABS- ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88017405
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170272
Letzte Aktualisierung
14 Dec 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Datenblätter
SB POLSKA ABS- ENHANCED SUPPORT FOR SMES&MIDCAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen