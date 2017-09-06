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SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2017 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2017
20170268
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WOODWORKING MACHINERY RDI
SCM Group S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 103 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of SCM Group investments in research, development and innovation (RDI). The activities will be carried out in Italy over the period 2017 to 2020.

The project will contribute to increase the promoter's knowledge and know-how in the fields of: a) machinery and systems to process a wide variety of materials as wood, plastic, glass, stone, metal and composites b) mechanical and electric components c) improvement of the internal manufacturing processes

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorized scope and would therefore not require an EIA.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81241376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170268
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151296540
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170268
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
Related public register
24/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI
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Übersicht
WOODWORKING MACHINERY RDI
Datenblätter
SCM GROUP WOODWORKING MACHINERY RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen