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BAOTOU ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
China : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/01/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
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22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
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16/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY (Chinese version)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/01/2019
20170225
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation aims at improving energy efficiency and de-carbonisation under a regional coal-to-gas conversion programme through investing in gas pipelines and replacing coal-fired boilers by more efficient gas-fired boilers. The location is Baotou, Inner Mongolia.

The primary objectives of the project are to reduce emissions of greenhouse gases and other air pollutants, lower the high costs associated with the old coal-fired boilers and household stoves (e.g. coal, emissions and maintenance) and improve the efficiency of heating supply services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have a positive impact on the environment by (i) reducing the need for fossil fuels for heating due to efficiency increases and (ii) replacing coal by natural gas, thus directly and indirectly reducing pollution (mainly airborne pollution including CO2) in an urban environment. Chinese regulation requires an Environmental Impact Assessment (EIA) to be undertaken. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal, including EIA process and documentation, to ensure adherence to its standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
20/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
16/11/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY (Chinese version)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
20 Nov 2017
Sprache
Chinesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79943032
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170225
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79661812
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170225
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY (Chinese version)
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2023
Sprache
Chinesisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
181596105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170225
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
China
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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20/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY - Environmental Impact Assessment
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22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
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Andere Links
Übersicht
BAOTOU ENERGY EFFICIENCY
Datenblätter
BAOTOU ENERGY EFFICIENCY

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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