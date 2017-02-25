BAOTOU ENERGY EFFICIENCY

Übersicht
The proposed operation aims at improving energy efficiency and de-carbonisation under a regional coal-to-gas conversion programme through investing in gas pipelines and replacing coal-fired boilers by more efficient gas-fired boilers. The location is Baotou, Inner Mongolia.
The primary objectives of the project are to reduce emissions of greenhouse gases and other air pollutants, lower the high costs associated with the old coal-fired boilers and household stoves (e.g. coal, emissions and maintenance) and improve the efficiency of heating supply services.
The project will have a positive impact on the environment by (i) reducing the need for fossil fuels for heating due to efficiency increases and (ii) replacing coal by natural gas, thus directly and indirectly reducing pollution (mainly airborne pollution including CO2) in an urban environment. Chinese regulation requires an Environmental Impact Assessment (EIA) to be undertaken. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal, including EIA process and documentation, to ensure adherence to its standards.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.